NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hancock von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Hancock-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Hancock-Papier statt. Diesen Tag beendete das Hancock-Papier bei 27,39 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Hancock-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,651 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 67,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 246,44 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 146,44 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Hancock bezifferte sich zuletzt auf 5,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at