NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hancock-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Hancock gewesen.

Die Hancock-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 22,96 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 43,554 Hancock-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 30.03.2026 2 716,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62,38 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 171,69 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Hancock eine Marktkapitalisierung von 5,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at