Hancock Aktie
WKN: 919175 / ISIN: US4101201097
|Hancock-Performance im Blick
|
18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hancock-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 18.08.2016 wurde die Hancock-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 31,51 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Hancock-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,174 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (78,84 USD), wäre die Investition nun 250,21 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 150,21 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Hancock belief sich jüngst auf 6,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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