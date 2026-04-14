NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hancock-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Hancock eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Hancock-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Hancock-Anteile betrug an diesem Tag 36,45 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,743 Hancock-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 13.04.2026 185,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 67,58 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 85,40 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Hancock eine Marktkapitalisierung von 5,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at