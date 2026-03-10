Hancock Aktie

Hancock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919175 / ISIN: US4101201097

Rentables Hancock-Investment? 10.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hancock-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Hancock eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Hancock-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 50,50 USD wert. Bei einem Hancock-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,802 Hancock-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.03.2026 gerechnet (62,73 USD), wäre die Investition nun 1 242,18 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 24,22 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Hancock eine Marktkapitalisierung von 5,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Hancock Holding Co.

