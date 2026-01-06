Hancock Aktie

Hancock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919175 / ISIN: US4101201097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hancock-Anlage im Blick 06.01.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hancock von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Hancock-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Hancock-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Hancock-Aktie betrug an diesem Tag 24,69 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Hancock-Papier investiert hätte, befänden sich nun 40,502 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 688,13 USD, da sich der Wert eines Hancock-Anteils am 05.01.2026 auf 66,37 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 168,81 Prozent angezogen.

Hancock erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hancock Holding Co.mehr Nachrichten

Analysen zu Hancock Holding Co.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hancock Holding Co. 57,00 0,88% Hancock Holding Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen