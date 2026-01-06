NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hancock von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Hancock-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Hancock-Aktie betrug an diesem Tag 24,69 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Hancock-Papier investiert hätte, befänden sich nun 40,502 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 688,13 USD, da sich der Wert eines Hancock-Anteils am 05.01.2026 auf 66,37 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 168,81 Prozent angezogen.

Hancock erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at