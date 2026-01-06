Hancock Aktie
WKN: 919175 / ISIN: US4101201097
|Hancock-Anlage im Blick
|
06.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hancock von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Hancock-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Hancock-Aktie betrug an diesem Tag 24,69 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Hancock-Papier investiert hätte, befänden sich nun 40,502 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 688,13 USD, da sich der Wert eines Hancock-Anteils am 05.01.2026 auf 66,37 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 168,81 Prozent angezogen.
Hancock erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hancock Holding Co.mehr Nachrichten
Analysen zu Hancock Holding Co.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hancock Holding Co.
|57,00
|0,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.