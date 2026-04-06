Harmonic Aktie
WKN: 895791 / ISIN: US4131601027
|Harmonic-Anlage unter der Lupe
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06.04.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Harmonic-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Harmonic-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Harmonic-Aktie bei 3,17 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Harmonic-Aktie investiert, befänden sich nun 3 154,574 Harmonic-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.04.2026 29 022,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,20 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +190,22 Prozent.
Am Markt war Harmonic jüngst 1,02 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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