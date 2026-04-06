NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Harmonic-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Harmonic-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Harmonic-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Harmonic-Aktie bei 3,17 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Harmonic-Aktie investiert, befänden sich nun 3 154,574 Harmonic-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.04.2026 29 022,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,20 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +190,22 Prozent.

Am Markt war Harmonic jüngst 1,02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at