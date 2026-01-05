NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Harmonic-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Harmonic-Aktien verdienen können.

Harmonic-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Harmonic-Papier bei 7,27 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 137,552 Harmonic-Anteilen. Die gehaltenen Harmonic-Papiere wären am 02.01.2026 1 378,27 USD wert, da der Schlussstand 10,02 USD betrug. Damit wäre die Investition um 37,83 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Harmonic bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at