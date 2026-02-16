Harmonic Aktie

WKN: 895791 / ISIN: US4131601027

Profitable Harmonic-Anlage? 16.02.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Harmonic-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Harmonic-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 16.02.2025 wurden Harmonic-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Harmonic-Papier 10,06 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Harmonic-Aktie investiert, befänden sich nun 99,404 Harmonic-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (10,68 USD), wäre die Investition nun 1 061,63 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 6,16 Prozent gleich.

Harmonic war somit zuletzt am Markt 1,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

