Harmonic Aktie
WKN: 895791 / ISIN: US4131601027
16.02.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Harmonic-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 16.02.2025 wurden Harmonic-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Harmonic-Papier 10,06 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Harmonic-Aktie investiert, befänden sich nun 99,404 Harmonic-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (10,68 USD), wäre die Investition nun 1 061,63 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 6,16 Prozent gleich.
Harmonic war somit zuletzt am Markt 1,20 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
|Harmonic Inc.
|8,95
|-0,13%
