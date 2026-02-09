NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Harmonic-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Harmonic-Aktie gebracht.

Die Harmonic-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3,12 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Harmonic-Aktie investiert hat, hat nun 32,051 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Harmonic-Papiers auf 10,10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 323,72 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 223,72 Prozent erhöht.

Am Markt war Harmonic jüngst 1,14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at