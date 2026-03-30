NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Harmonic-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Harmonic-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Harmonic-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Harmonic-Aktie an diesem Tag 7,86 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Harmonic-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 127,226 Harmonic-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Harmonic-Papiers auf 9,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 193,38 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 19,34 Prozent.

Harmonic war somit zuletzt am Markt 1,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at