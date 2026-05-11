NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Harmonic von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Harmonic-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Harmonic-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Harmonic-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 9,08 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Harmonic-Aktie investiert, befänden sich nun 110,132 Harmonic-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.05.2026 1 410,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,81 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 41,08 Prozent.

Zuletzt verbuchte Harmonic einen Börsenwert von 1,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at