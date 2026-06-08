NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Harmonic von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Harmonic eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Harmonic-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Harmonic-Aktie 9,49 USD wert. Bei einem Harmonic-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 053,741 Harmonic-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.06.2026 13 983,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13,27 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 39,83 Prozent.

Zuletzt verbuchte Harmonic einen Börsenwert von 1,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at