09.03.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Harmonic-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Harmonic-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Harmonic-Papier bei 3,28 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Harmonic-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 304,878 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 859,76 USD, da sich der Wert einer Harmonic-Aktie am 06.03.2026 auf 9,38 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 185,98 Prozent vermehrt.
Harmonic wurde am Markt mit 1,03 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
