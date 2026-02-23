Harmonic Aktie

Harmonic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895791 / ISIN: US4131601027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Harmonic-Anlage? 23.02.2026 16:04:34

NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Harmonic-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Harmonic-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Harmonic-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Harmonic-Papier bei 13,41 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Harmonic-Aktie investierten, hätten nun 745,712 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 128,26 USD, da sich der Wert eines Harmonic-Papiers am 20.02.2026 auf 10,90 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 18,72 Prozent vermindert.

Am Markt war Harmonic jüngst 1,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Harmonic Inc.

mehr Nachrichten