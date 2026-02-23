NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Harmonic-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurde das Harmonic-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Harmonic-Papier bei 13,41 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Harmonic-Aktie investierten, hätten nun 745,712 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 128,26 USD, da sich der Wert eines Harmonic-Papiers am 20.02.2026 auf 10,90 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 18,72 Prozent vermindert.

Am Markt war Harmonic jüngst 1,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at