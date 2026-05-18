Harmonic Aktie
WKN: 895791 / ISIN: US4131601027
|Harmonic-Anlage unter der Lupe
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18.05.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Harmonic-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 18.05.2023 wurde das Harmonic-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Harmonic-Aktie bei 16,83 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Harmonic-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 594,177 Harmonic-Aktien. Die gehaltenen Harmonic-Anteile wären am 15.05.2026 7 450,98 USD wert, da der Schlussstand 12,54 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 25,49 Prozent gleich.
Insgesamt war Harmonic zuletzt 1,36 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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