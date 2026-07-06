Harmonic Aktie

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WKN: 895791 / ISIN: US4131601027

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Lohnender Harmonic-Einstieg? 06.07.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Harmonic-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Harmonic eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Harmonic-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 9,81 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Harmonic-Aktie investiert hat, hat nun 10,194 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 143,43 USD, da sich der Wert eines Harmonic-Papiers am 02.07.2026 auf 14,07 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 43,43 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Harmonic betrug jüngst 1,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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