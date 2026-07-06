Harmonic Aktie
WKN: 895791 / ISIN: US4131601027
|Lohnender Harmonic-Einstieg?
|
06.07.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Harmonic-Investment von vor einem Jahr verdient
Die Harmonic-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 9,81 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Harmonic-Aktie investiert hat, hat nun 10,194 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 143,43 USD, da sich der Wert eines Harmonic-Papiers am 02.07.2026 auf 14,07 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 43,43 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Harmonic betrug jüngst 1,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Harmonic Inc.
Analysen zu Harmonic Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Harmonic Inc.
|12,45
|-0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse: ATX gibt nach -- DAX nach neuen Rekordmarken stabil -- Wall Street uneinheitlicher -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gerät zum Wochenstart unter Druck. Am deutschen Aktienmarkt setzt nach einem neuem Allzeithoch die Seitwärtsbewegung ein. Die Wall Street kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.