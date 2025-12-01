Harmonic Aktie
WKN: 895791 / ISIN: US4131601027
|Frühes Investment
|
01.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Harmonic von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Harmonic-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Harmonic-Aktie bei 15,03 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Harmonic-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,653 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.11.2025 auf 9,56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 63,61 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 36,39 Prozent.
Der Börsenwert von Harmonic belief sich zuletzt auf 1,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Harmonic Inc.
|8,17
|-0,15%
