NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Harmonic von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Harmonic-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Harmonic-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 8,17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Harmonic-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,240 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 27.02.2026 130,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,63 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 130,11 USD, was einer positiven Performance von 30,11 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Harmonic belief sich zuletzt auf 1,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at