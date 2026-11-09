Harmonic Aktie
WKN: 895791 / ISIN: US4131601027
|Lohnender Harmonic-Einstieg?
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09.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Harmonic von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Harmonic-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Harmonic-Papier an diesem Tag bei 10,65 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Harmonic-Aktie investierten, hätten nun 9,390 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Harmonic-Papiers auf 9,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89,30 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 89,30 USD, was einer negativen Performance von 10,70 Prozent entspricht.
Der Harmonic-Wert an der Börse wurde auf 1,04 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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