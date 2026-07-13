Harmonic Aktie
WKN: 895791 / ISIN: US4131601027
|Frühe Investition
|
13.07.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Harmonic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Harmonic-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,03 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Harmonic-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 62,383 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 14,05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 876,48 USD wert. Damit wäre die Investition 12,35 Prozent weniger wert.
Zuletzt ergab sich für Harmonic eine Börsenbewertung in Höhe von 1,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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