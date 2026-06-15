Harmonic Aktie
WKN: 895791 / ISIN: US4131601027
|Harmonic-Investition im Blick
|
15.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Harmonic von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Harmonic-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Harmonic-Papier an diesem Tag 17,67 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Harmonic-Aktie investiert hat, hat nun 5,659 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 84,49 USD, da sich der Wert einer Harmonic-Aktie am 12.06.2026 auf 14,93 USD belief. Damit wäre die Investition um 15,51 Prozent gesunken.
Harmonic war somit zuletzt am Markt 1,62 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Harmonic Inc.
|
15.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Harmonic von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
08.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Harmonic von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
01.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Harmonic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Harmonic von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.05.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
29.05.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
29.05.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
27.05.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
26.05.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Harmonic Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Harmonic Inc.
|13,15
|3,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX stabil -- Wall Street im Plus -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zieht am Mittwoch an, der deutsche Leitindex kommt daneben kaum vom Fleck. An der Wall Street geht es nach oben. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.