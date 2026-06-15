Harmonic Aktie

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WKN: 895791 / ISIN: US4131601027

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Harmonic-Investition im Blick 15.06.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Harmonic von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Harmonic eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Harmonic-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Harmonic-Papier an diesem Tag 17,67 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Harmonic-Aktie investiert hat, hat nun 5,659 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 84,49 USD, da sich der Wert einer Harmonic-Aktie am 12.06.2026 auf 14,93 USD belief. Damit wäre die Investition um 15,51 Prozent gesunken.

Harmonic war somit zuletzt am Markt 1,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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