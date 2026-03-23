Harmonic Aktie

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WKN: 895791 / ISIN: US4131601027

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Hochrechnung 23.03.2026 16:04:52

NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Harmonic von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Harmonic-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Harmonic-Aktie statt. Der Schlusskurs des Harmonic-Papiers betrug an diesem Tag 13,98 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7,153 Harmonic-Aktien im Depot. Die gehaltenen Harmonic-Aktien wären am 20.03.2026 64,38 USD wert, da der Schlussstand 9,00 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 35,62 Prozent eingebüßt.

Harmonic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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