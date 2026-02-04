NASDAQ Composite Index-Titel Harvard Bioscience-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Harvard Bioscience-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Harvard Bioscience eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Harvard Bioscience-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,77 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2 096,436 Harvard Bioscience-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.02.2026 1 048,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 0,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 89,52 Prozent verringert.

Alle Harvard Bioscience-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

