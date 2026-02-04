Harvard Bioscience Aktie

Harvard Bioscience

WKN: 578107 / ISIN: US4169061052

Hochrechnung 04.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Titel Harvard Bioscience-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Harvard Bioscience-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Harvard Bioscience eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Harvard Bioscience-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,77 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2 096,436 Harvard Bioscience-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.02.2026 1 048,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 0,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 89,52 Prozent verringert.

Alle Harvard Bioscience-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Harvard Bioscience Inc.

Analysen zu Harvard Bioscience Inc.

Aktien in diesem Artikel

Harvard Bioscience Inc. 0,39 -2,49%

