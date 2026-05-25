NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HealthStream-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HealthStream-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das HealthStream-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,12 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die HealthStream-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,325 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 22.05.2026 102,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23,81 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,98 Prozent gesteigert.

Am Markt war HealthStream jüngst 695,43 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at