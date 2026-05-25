HealthStream Aktie
WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037
|HealthStream-Investition im Blick
|
25.05.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HealthStream-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das HealthStream-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,12 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die HealthStream-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,325 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 22.05.2026 102,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23,81 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,98 Prozent gesteigert.
Am Markt war HealthStream jüngst 695,43 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HealthStream Inc.
Analysen zu HealthStream Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HealthStream Inc.
|20,40
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord über 6.100er Marke -- DAX gewinnt kräftig -- Feiertag an US-Börsen -- Asiatische Börsen schließen stark
Der ATX kann zum Wochenstart klar steigen. Der DAX zeigt sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. In den USA wird aufgrund eines Feiertags am Montag nicht gehandelt. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.