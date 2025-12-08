NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HealthStream von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in HealthStream gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das HealthStream-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das HealthStream-Papier bei 23,21 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 43,085 HealthStream-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des HealthStream-Papiers auf 24,26 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 045,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,52 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte HealthStream einen Börsenwert von 718,21 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at