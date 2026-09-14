NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HealthStream von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen HealthStream-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 14.09.2016 wurde das HealthStream-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25,87 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die HealthStream-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 38,655 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 11.09.2026 1 125,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,11 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 125,24 USD entspricht einer Performance von +12,52 Prozent.

Zuletzt ergab sich für HealthStream eine Börsenbewertung in Höhe von 848,97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at