HealthStream Aktie
WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037
|Lukrative HealthStream-Investition?
|
14.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HealthStream von vor 10 Jahren eingefahren
Am 14.09.2016 wurde das HealthStream-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25,87 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die HealthStream-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 38,655 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 11.09.2026 1 125,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,11 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 125,24 USD entspricht einer Performance von +12,52 Prozent.
Zuletzt ergab sich für HealthStream eine Börsenbewertung in Höhe von 848,97 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HealthStream Inc.
Analysen zu HealthStream Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HealthStream Inc.
|25,60
|2,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. An den US-Börsen halten sich die Anleger zurück. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.