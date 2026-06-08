NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HealthStream von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in HealthStream-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die HealthStream-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 23,95 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 417,537 HealthStream-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 25,24 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10 538,62 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 5,39 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von HealthStream betrug jüngst 739,12 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at