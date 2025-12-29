NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HealthStream von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen HealthStream-Investment verdienen können.

HealthStream-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die HealthStream-Aktie an diesem Tag 21,96 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die HealthStream-Aktie investierten, hätten nun 45,537 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 26.12.2025 1 075,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23,61 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 7,51 Prozent.

Alle HealthStream-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 700,82 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at