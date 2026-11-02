HealthStream Aktie

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WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037

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Performance im Blick 02.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HealthStream von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in HealthStream-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades HealthStream-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26,91 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 371,609 HealthStream-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 33,70 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 523,23 USD wert. Mit einer Performance von +25,23 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der HealthStream-Wert an der Börse wurde auf 1,03 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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