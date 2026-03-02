HealthStream Aktie

WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037

Performance unter der Lupe 02.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HealthStream-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen HealthStream-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades HealthStream-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 21,00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,762 HealthStream-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 27.02.2026 101,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,23 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 1,10 Prozent gleich.

HealthStream war somit zuletzt am Markt 630,50 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

