NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HealthStream-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren HealthStream-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden HealthStream-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der HealthStream-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 24,47 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 40,866 HealthStream-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 13.11.2026 1 143,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,97 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14,30 Prozent angewachsen.

HealthStream erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 855,56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at