HealthStream Aktie
WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037
|HealthStream-Investmentbeispiel
|
16.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HealthStream-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden HealthStream-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der HealthStream-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 24,47 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 40,866 HealthStream-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 13.11.2026 1 143,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,97 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14,30 Prozent angewachsen.
HealthStream erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 855,56 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HealthStream Inc.
Analysen zu HealthStream Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HealthStream Inc.
|25,00
|-0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.