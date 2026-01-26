NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: So viel hätte eine Investition in HealthStream von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in HealthStream eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit HealthStream-Anteilen statt. Zum Handelsende standen HealthStream-Anteile an diesem Tag bei 25,35 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das HealthStream-Papier investiert hätte, befänden sich nun 39,448 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.01.2026 843,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,39 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 15,62 Prozent.

HealthStream markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 636,15 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at