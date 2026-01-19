NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HealthStream-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in HealthStream-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 19.01.2023 wurde das HealthStream-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,99 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,168 HealthStream-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.01.2026 90,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,81 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 9,09 Prozent verringert.

Der Börsenwert von HealthStream belief sich jüngst auf 647,95 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at