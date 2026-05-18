NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: So viel Verlust hätte ein HealthStream-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen HealthStream-Investment verlieren können.

Das HealthStream-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die HealthStream-Aktie an diesem Tag 26,22 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 381,388 HealthStream-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.05.2026 gerechnet (22,70 USD), wäre die Investition nun 8 657,51 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 13,42 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für HealthStream eine Börsenbewertung in Höhe von 664,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at