WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037

HealthStream-Performance im Blick 22.12.2025 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HealthStream von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen HealthStream-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der HealthStream-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die HealthStream-Aktie an diesem Tag 24,64 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die HealthStream-Aktie investiert, befänden sich nun 4,058 HealthStream-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.12.2025 gerechnet (23,94 USD), wäre die Investition nun 97,16 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 2,84 Prozent.

Jüngst verzeichnete HealthStream eine Marktkapitalisierung von 712,50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

