HealthStream Aktie
WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037
16.02.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HealthStream von vor 3 Jahren eingebracht
HealthStream-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 24,63 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die HealthStream-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 40,601 HealthStream-Anteilen. Die gehaltenen HealthStream-Papiere wären am 13.02.2026 824,60 USD wert, da der Schlussstand 20,31 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 17,54 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von HealthStream bezifferte sich zuletzt auf 601,85 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|HealthStream Inc.
|16,90
|-0,59%
