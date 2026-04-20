NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HealthStream von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in HealthStream eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 20.04.2021 wurde das HealthStream-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 22,15 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 45,147 HealthStream-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.04.2026 gerechnet (21,73 USD), wäre das Investment nun 981,04 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 1,90 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von HealthStream belief sich jüngst auf 638,73 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at