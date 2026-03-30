NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in HealthStream von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in HealthStream eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem HealthStream-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das HealthStream-Papier bei 21,72 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die HealthStream-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 46,041 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.03.2026 gerechnet (21,10 USD), wäre die Investition nun 971,45 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 2,85 Prozent verkleinert.

HealthStream wurde jüngst mit einem Börsenwert von 616,84 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at