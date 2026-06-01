HealthStream Aktie
WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037
|Frühe Investition
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01.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HealthStream von vor einem Jahr angefallen
Am 01.06.2025 wurden HealthStream-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der HealthStream-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,02 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das HealthStream-Papier investiert hätte, befänden sich nun 35,689 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des HealthStream-Papiers auf 24,97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 891,15 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -10,89 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von HealthStream belief sich zuletzt auf 726,13 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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