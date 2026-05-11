NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: So viel wäre eine HealthStream-Kapitalanlage von vor 3 Jahren heute wert

Wer vor Jahren in HealthStream eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem HealthStream-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 23,82 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das HealthStream-Papier investiert hätte, hätte er nun 41,982 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.05.2026 1 005,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23,96 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 0,59 Prozent.

Der Marktwert von HealthStream betrug jüngst 701,07 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at