HealthStream Aktie
WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037
|Profitabler HealthStream-Einstieg?
|
11.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: So viel wäre eine HealthStream-Kapitalanlage von vor 3 Jahren heute wert
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem HealthStream-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 23,82 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das HealthStream-Papier investiert hätte, hätte er nun 41,982 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.05.2026 1 005,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23,96 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 0,59 Prozent.
Der Marktwert von HealthStream betrug jüngst 701,07 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HealthStream Inc.
Analysen zu HealthStream Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HealthStream Inc.
|19,50
|-2,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.