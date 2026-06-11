Heartland Express Aktie
WKN: 887890 / ISIN: US4223471040
|Rentables Heartland Express-Investment?
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11.06.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Heartland Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heartland Express-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Heartland Express-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Heartland Express-Aktie an diesem Tag 8,81 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Heartland Express-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 135,074 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,78 USD gerechnet, wäre die Investition nun 17 911,46 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +79,11 Prozent.
Heartland Express wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,24 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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