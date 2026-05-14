NASDAQ Composite Index-Titel Heartland Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heartland Express von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Heartland Express-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Heartland Express-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9,12 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Heartland Express-Aktie investiert hat, hat nun 109,649 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 350,88 USD, da sich der Wert einer Heartland Express-Aktie am 13.05.2026 auf 12,32 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 35,09 Prozent.

Heartland Express war somit zuletzt am Markt 954,35 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at