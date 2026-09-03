Heartland Express Aktie
WKN: 887890 / ISIN: US4223471040
|Lohnendes Heartland Express-Investment?
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03.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Heartland Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heartland Express von vor einem Jahr eingefahren
Am 03.09.2025 wurde das Heartland Express-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 8,43 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Heartland Express-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 186,240 Heartland Express-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 353,50 USD, da sich der Wert einer Heartland Express-Aktie am 02.09.2026 auf 12,10 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 43,53 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Heartland Express belief sich zuletzt auf 922,46 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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