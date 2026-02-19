Heartland Express Aktie

WKN: 887890 / ISIN: US4223471040

Performance unter der Lupe 19.02.2026 16:06:03

NASDAQ Composite Index-Titel Heartland Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heartland Express-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Heartland Express-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Heartland Express-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Heartland Express-Papier an diesem Tag bei 10,97 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Heartland Express-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 91,158 Heartland Express-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 062,90 USD, da sich der Wert eines Heartland Express-Papiers am 18.02.2026 auf 11,66 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 6,29 Prozent.

Heartland Express erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 892,89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

