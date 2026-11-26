Wer vor Jahren in Heartland Express eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Heartland Express-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Heartland Express-Aktie betrug an diesem Tag 7,90 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 265,823 Heartland Express-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 708,86 USD, da sich der Wert eines Heartland Express-Anteils am 25.11.2026 auf 10,04 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,09 Prozent zugenommen.

Der Heartland Express-Wert an der Börse wurde auf 760,29 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at