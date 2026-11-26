Heartland Express Aktie
WKN: 887890 / ISIN: US4223471040
|Lohnende Heartland Express-Investition?
|
26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Titel Heartland Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heartland Express-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Heartland Express-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Heartland Express-Aktie betrug an diesem Tag 7,90 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 265,823 Heartland Express-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 708,86 USD, da sich der Wert eines Heartland Express-Anteils am 25.11.2026 auf 10,04 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,09 Prozent zugenommen.
Der Heartland Express-Wert an der Börse wurde auf 760,29 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heartland Express Inc.
Analysen zu Heartland Express Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Heartland Express Inc.
|9,05
|-1,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.