Heartland Express Aktie

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WKN: 887890 / ISIN: US4223471040

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Langfristige Anlage 06.08.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Heartland Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heartland Express von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Heartland Express-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 06.08.2025 wurde das Heartland Express-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7,93 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 126,103 Heartland Express-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Heartland Express-Papiere wären am 05.08.2026 1 582,60 USD wert, da der Schlussstand 12,55 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 58,26 Prozent gesteigert.

Am Markt war Heartland Express jüngst 990,06 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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