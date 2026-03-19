NASDAQ Composite Index-Titel Heartland Express-Aktie: So viel hätte eine Heartland Express-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Heartland Express gewesen.

Heartland Express-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,43 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Heartland Express-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 060,445 Heartland Express-Anteilen. Die gehaltenen Heartland Express-Aktien wären am 18.03.2026 10 084,84 USD wert, da der Schlussstand 9,51 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 0,85 Prozent.

Heartland Express markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 740,39 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at