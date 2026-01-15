NASDAQ Composite Index-Titel Heartland Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heartland Express von vor 10 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Heartland Express-Aktien verlieren können.

Das Heartland Express-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Heartland Express-Anteile an diesem Tag 16,25 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Heartland Express-Aktie investiert, befänden sich nun 615,385 Heartland Express-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Heartland Express-Papiers auf 10,41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 406,15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,94 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Heartland Express eine Marktkapitalisierung von 799,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at