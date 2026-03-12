NASDAQ Composite Index-Titel Heartland Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heartland Express von vor 10 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Heartland Express-Aktie Anlegern gebracht.

Das Heartland Express-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Heartland Express-Papier bei 18,74 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 53,362 Heartland Express-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.03.2026 auf 9,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 519,74 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 48,03 Prozent.

Heartland Express wurde jüngst mit einem Börsenwert von 752,45 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at